Турнир ACA 187 пройдет на площадке «Баскет Холл» в Москве в пятницу, 6 июня. Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном бою состоится реванш Александра Матмуратова и Алексея Полпудникова. В соглавном событии Николай Алексахин сойдется с Винициусом Крузом.

Основной кард ACA 187

Алексей Полпудников (35-11-1) — Александр Матмуратов (17-7)

Николай Алексахин (24-9-0-1) — Винициус Круз (13-6-1)

Иван Соловьев (13-2-1) — Эдиль Эсенгулов (24-6-1)

Владислав Янковский (10-3) — Мурад Абдулаев (23-11)

Энрике Барзола (21-9-2) — Кафиз Сакибеков (10-2)

В прямом эфире в полном объеме турнир АСА 187 можно смотреть на официальном сайте лиги. Основной кард покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (с 20.00 мск). Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».