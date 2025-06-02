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Йоэль Ромеро может провести схватку по вольной борьбе в лиге NFL

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-претендент на титул UFC в среднем весе, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе кубинец Йоэль Ромеро может провести схватку в промоушене NFL. Об этом «СЭ» сообщил президент лиги Гилани Калиматов.

«Мы общаемся с Ромеро, — сказал Калиматов. — Мы рассматриваем этот бой. Или даже схватку по вольной борьбе сделаем. Схватка по вольной борьбе даже интереснее, чем ММА. Потому что все знают, что он может в ММА, а насколько порох остался в вольной борьбе?»

«Соперник Ромеро? Маленький секрет. Был разговор, конкретику человеку не дал, но мы будем дальше продолжать».

Согласно Sherdog, на счету 48-летнего Ромеро в ММА 16 побед и 7 поражений.

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Йоэль Ромеро
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