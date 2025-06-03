Украинский боец ММА Пасич дисквалифицирован на 4 года за употребление мельдония

Украинский боец ММА Иван Пасич отстранен от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международного агентство допинг-тестирования (ITA).

Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Проба был взята 30 сентября 2022 года во время чемпионата Европы по смешанным единоборствам в Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Отстранение спортсмена продлится до 20 мая 2029 года, а все результаты Пасича, начиная с 30 сентября 2022 года, будут аннулированы.

Всего на счету 21-летнего украинца 9 побед при 4 поражениях в ММА.