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Абубакар Нурмагомедов удалил посты о Чимаеве

11:56
Абубакар Нурмагомедов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия».
Абубакар Нурмагомедов. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия».
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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов удалил в социальных сетях посты о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Ранее между ними произошла ссора в Instagram.

Чимаев устроил прямой эфир в Instagram и ответил на несколько вопросов про Хабиба. Чимаев обошелся без грубых слов, но дал понять: он совсем не против боя с Нурмагомедовым. Но троюродный брат Хабиба призвал Чимаева быть аккуратнее в высказываниях.

Чимаев ему жестко ответил, напомнив о поражении Абубакара от Давида Завады.

«У меня девиз один на один, а не толпой на одного». Чимаев и брат Хабиба поругались в соцсетях

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