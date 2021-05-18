Абубакар Нурмагомедов удалил посты о Чимаеве

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов удалил в социальных сетях посты о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Ранее между ними произошла ссора в Instagram.

Чимаев устроил прямой эфир в Instagram и ответил на несколько вопросов про Хабиба. Чимаев обошелся без грубых слов, но дал понять: он совсем не против боя с Нурмагомедовым. Но троюродный брат Хабиба призвал Чимаева быть аккуратнее в высказываниях.

Чимаев ему жестко ответил, напомнив о поражении Абубакара от Давида Завады.

«У меня девиз один на один, а не толпой на одного». Чимаев и брат Хабиба поругались в соцсетях