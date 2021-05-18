Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в свой адрес

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в свой адрес.

Ранее руководитель заявил, что он не знает, кто такой Шлеменко. Также он добавил, что тот все время говорит и болтает. При этом Кадыров перепутал фамилию бойца, назвав его «Шмеленко».

«Приятно. Глава республики посвящает мне 30 секунд. Коверкание фамилии можно списать на трудности перевода, — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. — Если я за свои 74 боя нигде не попал ему на глаза, то хотя бы одно из 74 интервью засветил где-то, наверное».

Напомним, 7 мая во Владивостоке в главном событии AMC Fight Nights 101 Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса решением судей.

На счету 36-летнего россиянина стало 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.