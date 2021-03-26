Абубакар Нурмагомедов: «Если Абдель-Азиз видит, что ты не в настроении, то может купить тебе обувь или подарок»

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о человеческих качествах менеджера Али Абдель-Азиза.

«Али Абдель-азиз — очень хороший человек, он мне как брат. Он всегда заботится, каждые выходные зовет к себе на ужин. Мы прилетели, он всегда встретит, позаботится, собирает всех своих бойцов, друзей. Если он тебя знает, он никогда не оставит тебя в беде, всегда рад помочь.

Он бывает, что видит — ты без настроения, неделя не удалась, он подойдет, скажем: «Как дела? Почему без настроения? Пойдем суши покушаем, я хочу тебе завтра обувь купить или футболку». Если он видит, что без настроения, подойдет, взбодрит, позовет прогуляться. Если это вечером — то сводит суши поесть, если днем — то в магазин, заведет тебя и купит какой-то подарок. Такой он человек, мы его любим, он наш брат, мы за него горой, никогда не бросим и обиду не дадим. Не знаю, почему много хейтеров у него, может быть, внешность его людям не понравилась, но что поделать, Бог ему дал такую внешность", — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспресс».

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.