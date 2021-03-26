Президент UFC Уайт рассказал о переговорах с Хабибом по поводу возвращения в октагон

Президент UFC Дана Уайт 26 марта во время пресс-конференции перед турниром UFC 260 рассказал о разговоре с бывшим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу его возвращения в октагон.

«Я очень долго и тщетно пытался вернуть Хабиба в октагон. Мы прекрасно с ним поговорили, обсудили много моментов. С ним покончено, он уже не будет драться», -заявил Уайт.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не будет драться. Его титул стал вакантным. За него в мае поборются Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.