Абубакар Нурмагомедов: «Когда в России у полицейского просишь сфоткаться, он: «Не-не, мне нельзя»»

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал, что у него есть традиция фотографироваться с полицейскими на улицах Сан-Франциско в США.

«Мы каждый раз, когда приезжаем в Сан-Хосе, собираемся с братьями и едем гулять в Сан-Франциско. И у меня традиция такая пошла — каждый раз когда я туда приезжаю и вижу полицейского, я с ним фоткаюсь. На этот раз встретил его возле Apple Store, просто попросил: «Могу ли я с тобой сфотографироваться?». Он говорит, да. Ну, хорошо, сфоткался, потом выложил.

Мы каждый раз, когда приезжаем в Сан-Хосе, собираемся с братьями и едем гулять в Сан-Франциско. И у меня традиция такая пошла — каждый раз когда я туда приезжаю и вижу полицейского, я с ним фоткаюсь. На этот раз встретил его возле Apple Store, просто попросил: «Могу ли я с тобой сфотографироваться?». Он говорит, да. Ну, хорошо, сфоткался, потом выложил", — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспресс».

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.