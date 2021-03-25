Джиган запросил за бой с Емельяненко более 30 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) запросил за бой с Александром Емельяненко более 30 миллионов рублей.

Поединок планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

Ранее Емельяненко и Джиган побывали на пресс-конференции проекта Punch Club. Там 35-летний рэпер сообщил, что имеет опыт выступления в единоборствах — в частности, в ММА. 39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.