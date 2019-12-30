Абдулманап Нурмагомедов: «Не верю, что UFC отдаст России бой Хабиба»

UFC не даст России право провести бой с участием чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи может состояться шоу, которое возглавит бой Хабиба.

— Какова ситуация с проведением боя Хабиба в России? Последняя новость была в ноябре: говорилось, что ведется работа по организации такого поединка во второй половине 2020 года.

— Вы же понимаете, что бой Хабиба России они не дадут. Это Pay-per-view.

— Имеете в виду бой с Макгрегором, или любой другой?

— С кем угодно. Такой большой бой в России не сделают. Я в это не верю. Потому что эти шоу, бои сделаны для зарабатывания денег UFC.

— Насколько знаю, российская сторона должна заплатить UFC более 20 миллионов долларов для проведения шоу с боем Хабиба.

— Это минимальная сумма, потому что на Хабибе сейчас зарабатывают очень большие деньги. Я не думаю, что в UFC готовы кому-то уступить Pay-per-view.

— То есть 20 миллионов — это минимум.

— Да. Нужно заплатить больше.

На счету 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля 2020 года ему предстоит защита титула в поединке с 35-летним американцем Тони Фергюсоном. Бой пройдет на шоу UFC 249 в Нью-Йорке. (Илья Андреев)