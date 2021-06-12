45-летний российский боец проиграл нокаутом на турнире АСА

45-летний российский боец Венер Галиев потерпел поражение техническим нокаутом в главном бою турнира АСА 124 против бразильца Хердесона Батисты. Турнир прошел в Казани. Поединок был остановлен на отметке 2:29 третьего раунда.

На счету Галиева, выступающего в полулегком и легком весах, 34 победы и 14 поражений в ММА. У 28-летнего Батисты 16 побед и 5 поражений.

АСА 124, все результаты:

Легкий вес: Хердесон Батиста (Бразилия) победил Венера Галиева (Россия) техническим нокаутом (3-й раунд, 02:26).

Легчайший вес вес: Мурад Каламов (Россия) победил Уолтера Перейру (Бразилия) единогласным решением судей.

Полутяжелый вес: Амирхан Гулиев (Россия) победил Романа Гудочкина (Россия) раздельным решением судей.

Наилегчайший вес: Алан Гомес (Бразилия) победил Ленара Сулейманова (Россия) единогласным решением судей.

Легчайший вес: Махарбек Каргинов (Россия) победил Никиту Чистякова (Россия) единогласным решением судей.

Легкий вес: Абубакар Местоев (Россия) победил Егора Голубцова (Россия) раздельным решением судей.

Легчайший вес: Ахмед Мусакаев (Россия) победил Мухитдина Холова (Таджикистан) единогласным решением судей.

Легкий вес: Павел Гордеев (Россия) победил Дениса Силву (Бразилия) единогласным решением судей.

Полусредний вес: Алтынбек Мамашов (Киргизия) победил Василия Курочкина (Россия) нокаутом (2-й раунд, 02:12)

Легкий вес: Сергей Яковлев (Россия) победил Арсения Яцынова (Россия) единогласным решением судей.

Наилегчайший вес: Осимхон Рахмонов (Таджикистан) победил Аслана Шогова (Россия) удушающим приемом (2-й раунд, 04:39).