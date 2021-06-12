В Польше запустили бои на голых кулаках 3 на 3. Там дерутся, пока одна команда не ляжет
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В Польше первое шоу провел промоушен боев на голых кулаках The War. Шоу включало в себя турнир-восьмерку, а также командные бои в формате трое против троих.
Один из таких командных боев продлился лишь 18 секунд.
В командном турнире, в частности, участвовали фанаты футбольных клубов «Гурник» и «Вислока». В их очном противостоянии победили фанаты «Гурника».
По правилам, бой длится до тех пор, когда, по мнению рефери (их в клетке трое), все бойцы одной из команд потеряют возможность продолжать драться (т.е. будут в нокауте).
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