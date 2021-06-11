Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вячеслав Дацик: «Покажу Теме Тарасову, как выстегнуть печенку Саши Емельяненко»

20:41
Теги:

Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал возможный реванш с блогером и бойцом Артемом Тарасовым, упомянув имя Александра Емельяненко.

«Ведутся переговоры, — сказал Дацик журналистам после победы над Тайсоном Дижоном. — Артем Тарасов все хочет взять какой-то реванш. Хотя о каком реванше он говорит, если он везде кричит о своей победе? Если промоутеры скажут подраться, то не вопрос. Я преподам ему еще один урок. Саша Емельяненко боится со мной биться. Тему он вроде вызвал, и теперь у них должен состояться бой. Я Теме покажу, как выстегнуть печенку Саши».

11 июня в Москве Дацик победил Тайсона Дижона судейским решением в реванше.

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020
Диетолог назвала способ похудения без диет и изнурительных тренировок
Школьная задача по математике поставила в тупик профессора
Видео: На людей с какими именами повлияет затмение 10 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
0
Офсайд