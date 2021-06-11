Вячеслав Дацик: «Покажу Теме Тарасову, как выстегнуть печенку Саши Емельяненко»
20:41
Тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал возможный реванш с блогером и бойцом Артемом Тарасовым, упомянув имя Александра Емельяненко.
«Ведутся переговоры, — сказал Дацик журналистам после победы над Тайсоном Дижоном. — Артем Тарасов все хочет взять какой-то реванш. Хотя о каком реванше он говорит, если он везде кричит о своей победе? Если промоутеры скажут подраться, то не вопрос. Я преподам ему еще один урок. Саша Емельяненко боится со мной биться. Тему он вроде вызвал, и теперь у них должен состояться бой. Я Теме покажу, как выстегнуть печенку Саши».
11 июня в Москве Дацик победил Тайсона Дижона судейским решением в реванше.
(Ислам Бабаджанов)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю