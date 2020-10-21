«Вряд ли я смогу приблизиться к ним». Хабиб — о сравнениях с Али и Тайсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, как относится к сравнениям с легендарными боксерами — Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.
— Мохаммед Али — другого уровня. Тайсон чуть поближе, но все равно выше. Вряд ли я смогу приблизиться к ним, но я к этому и не стремлюсь. Моя задача — выигрывать каждый бой, — заявил россиянин.
Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).
«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.
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