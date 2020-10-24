Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Волков нокаутировал Харриса на UFC 254. Россиянин сокрушил соперника во втором раунде

24 октября 2020, 22:44
Александр Волков. Фото USA Today Sports
Александр Волков. Фото USA Today Sports
Теги:

Россиянин Александр Волков победил Уолта Харриса из США на турнире в UFC 254. Российский боец победил техническим накаутом во втором раунде.

Харрис пропустил удар в солнечное сплетение и уже не смог восстановиться.

Теперь на счету россиянина 32 победы при 8 поражениях в карьере. 37-летний Харриса имеет в активе 13 побед и девять поражений.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир