Волков нокаутировал Харриса на UFC 254. Россиянин сокрушил соперника во втором раунде

Россиянин Александр Волков победил Уолта Харриса из США на турнире в UFC 254. Российский боец победил техническим накаутом во втором раунде.

Харрис пропустил удар в солнечное сплетение и уже не смог восстановиться.

Теперь на счету россиянина 32 победы при 8 поражениях в карьере. 37-летний Харриса имеет в активе 13 побед и девять поражений.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).