«Уверен, что его отец невероятно горд». Тренер Макгрегора поздравил Хабиба

Тренер ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова? с завершением карьеры. На турнире UFC 254 россиянин победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

«Великая ночь боев. Поздравляю Хабиба с большой карьерой. Я уверен, что его отец невероятно горд», — написал Кавана в Twitter.

Great night of fights. Congratulations to @TeamKhabib on a great career ? I'm sure his father is unbelievably proud ?? — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) October 24, 2020

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254