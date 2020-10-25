«Уверен, что его отец невероятно горд». Тренер Макгрегора поздравил Хабиба
03:49
Тренер ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова? с завершением карьеры. На турнире UFC 254 россиянин победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.
«Великая ночь боев. Поздравляю Хабиба с большой карьерой. Я уверен, что его отец невероятно горд», — написал Кавана в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
Опрос
проголосовало: 2527Все опросы
Хабиб — лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...