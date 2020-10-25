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«Уверен, что его отец невероятно горд». Тренер Макгрегора поздравил Хабиба

03:49
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Тренер ирландца Конора Макгрегора Джон Кавана поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова? с завершением карьеры. На турнире UFC 254 россиянин победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры.

«Великая ночь боев. Поздравляю Хабиба с большой карьерой. Я уверен, что его отец невероятно горд», — написал Кавана в Twitter.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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