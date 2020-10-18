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Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае, его бой с Морозовым отменен

14:13
Умар Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Умар Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в Дубае, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

У 24-летнего бойца грипп, температура и рвота.

Из-за госпитализации бой Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова отменен. В активе Умара 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее команда Хабиба прибыла в Абу-Даби для подготовки к турниру UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи 24 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9748661

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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