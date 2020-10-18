Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае, его бой с Морозовым отменен

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в Дубае, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

У 24-летнего бойца грипп, температура и рвота.

Из-за госпитализации бой Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова отменен. В активе Умара 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее команда Хабиба прибыла в Абу-Даби для подготовки к турниру UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи 24 октября.