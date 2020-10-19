«Уложу Хабиба и спрошу: «Каково тебе это?» Гэтжи не нравится тренер Нурмагомедова

Американский боец Джастин Гэтжи (22-2) в интервью МИЦ «Известия» заявил, что ему не нравится тренер Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Хавьер Мендес.

Бой между Гэтжи и Хабибом возглавит турнир UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он тренируется под руководстом Мендеса с 2012 года.

— Мне не нравится его тренер Хавьер [Мендес], — сказал Гэтжи. — Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вел себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба, и спрошу, каково это ему.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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