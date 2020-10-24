Туиваса техническим нокаутом победил Штруве

Тай Туиваса одержал победу над Стефаном Штруве в бою на турнире UFC 254. Австралиец победил техническим нокаутом в первом раунде.

После одного из пропущенных попаданий Штруве оказался на полу, и рефери остановил бой. При этом до окончания раунда оставалась только одна секунда.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).