Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Туиваса техническим нокаутом победил Штруве

21:07

Тай Туиваса одержал победу над Стефаном Штруве в бою на турнире UFC 254. Австралиец победил техническим нокаутом в первом раунде.

После одного из пропущенных попаданий Штруве оказался на полу, и рефери остановил бой. При этом до окончания раунда оставалась только одна секунда.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир