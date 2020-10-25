«Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни». Первый пост Хабиба после боя с Гэтжи
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 поблагодарил отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.
«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.
Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Хабиб в Instagram.
На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция