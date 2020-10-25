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«Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни». Первый пост Хабиба после боя с Гэтжи

02:08
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 поблагодарил отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.
Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Хабиб в Instagram.

На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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