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Слезы чемпиона. Эмоции Хабиба после победы над Гэтжи

24 октября 2020, 23:57
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Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Нурмагомедов эмоционально воспринял эту победу. Это был первый бой, который он проводил без отца, который скончался в этом году.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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