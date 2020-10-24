Слезы чемпиона. Эмоции Хабиба после победы над Гэтжи
24 октября 2020, 23:57
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.
Нурмагомедов эмоционально воспринял эту победу. Это был первый бой, который он проводил без отца, который скончался в этом году.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
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