Слезы чемпиона. Эмоции Хабиба после победы над Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели бой на турнире UFC 254. Хабиб защитил полноценный чемпионский титул в легком весе. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Нурмагомедов эмоционально воспринял эту победу. Это был первый бой, который он проводил без отца, который скончался в этом году.