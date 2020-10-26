«Скоро увидимся, тупица». Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову

Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, после того как тот победил Джастина Гэтжи.

36-летний Фергюсон опубликовал в Instagram фотографию с совместной пресс-конференции с 32-летним Нурмагомедовым.

«Скоро увидимся, тупица», — подписал американец фото.

Сториз Тони Фергюсонa в Instagram. Фото Instagram

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.