«Скоро увидимся, тупица». Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову
Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, после того как тот победил Джастина Гэтжи.
36-летний Фергюсон опубликовал в Instagram фотографию с совместной пресс-конференции с 32-летним Нурмагомедовым.
«Скоро увидимся, тупица», — подписал американец фото.
В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция