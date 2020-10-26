Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

«Скоро увидимся, тупица». Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову

13:40
Тони Фергюсон. Фото AFP Сториз Тони Фергюсонa в Instagram. Фото Instagram
Тони Фергюсон. Фото AFP
Теги:

Американский боец MMA Тони Фергюсон обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, после того как тот победил Джастина Гэтжи.

36-летний Фергюсон опубликовал в Instagram фотографию с совместной пресс-конференции с 32-летним Нурмагомедовым.

«Скоро увидимся, тупица», — подписал американец фото.

Instagram Тони Фергюсонa. Фото Instagram
Сториз Тони Фергюсонa в Instagram. Фото Instagram

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Опрос

проголосовало: 19236
Все опросы
Хабиб — лучший боец в истории UFC вне зависимости от весовой категории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
40
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир