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«Просто непревзойденный». Руди Гобер восхищается Хабибом

07:18
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Центровой «Юты» Руди Гобер считает российского бойца Хабиба Нурмагомедова лучшим. Россиянин на UFC 254 победил Джастина Гэтжи и со статистикой 29-0 завершил карьеру.

«Хабиб — самый доминирующий боец, которого я видел. Просто непревзойденный. Я думал, что сегодня будет его самый тяжелый бой, но борьбы просто не было. Слишком хороший боец, слишком жесткий, слишком сильный», — написал Гобер в Twitter.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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