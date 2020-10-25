«Просто непревзойденный». Руди Гобер восхищается Хабибом

Центровой «Юты» Руди Гобер считает российского бойца Хабиба Нурмагомедова лучшим. Россиянин на UFC 254 победил Джастина Гэтжи и со статистикой 29-0 завершил карьеру.

«Хабиб — самый доминирующий боец, которого я видел. Просто непревзойденный. Я думал, что сегодня будет его самый тяжелый бой, но борьбы просто не было. Слишком хороший боец, слишком жесткий, слишком сильный», — написал Гобер в Twitter.

Khabib is the most dominant fighter i've seen. Just unmatched, i thought that today was gonna be his toughest fight but there is just no match. Too good of a wrestler, too tough, too strong. — Rudy Gobert (@rudygobert27) October 24, 2020

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254