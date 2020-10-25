«Просто непревзойденный». Руди Гобер восхищается Хабибом
07:18
Центровой «Юты» Руди Гобер считает российского бойца Хабиба Нурмагомедова лучшим. Россиянин на UFC 254 победил Джастина Гэтжи и со статистикой 29-0 завершил карьеру.
«Хабиб — самый доминирующий боец, которого я видел. Просто непревзойденный. Я думал, что сегодня будет его самый тяжелый бой, но борьбы просто не было. Слишком хороший боец, слишком жесткий, слишком сильный», — написал Гобер в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
Опрос
проголосовало: 4381Все опросы
Хабиб — лучший боец в истории UFC вне зависимости от весовой категории?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...