Петр Ян пожелал Хабибу победы. Видео

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поддержал соотечественника Хабиба Нурмагомедова перед боем против Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Он записал для Instagram видеообращение.

«От себя лично хотел бы пожелать ему победы, хорошего настроя, чтобы прошло все без травм», — сказал Ян.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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