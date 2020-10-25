«Он пример для нашей молодежи». Семин о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение бойца Хабиба Нурмагомедова завершить свою спортивную карьеру.

— Вчера смотрели бой Хабиба всей семьей, — рассказал «СЭ» Семин. — Он большой молодец. Отлично подготовился к бою за такой короткий и сложный период. Показал, что он уникальный спортсмен. Жалко, что Хабиб заканчивает свою карьеру, но это его решение.

Он подарил всему спорту невероятные и яркие моменты. Наверное, он пример для нашей сегодняшней молодежи, которая стремиться добиваться высоких результатов в футболе и других видах спорта. Хабибу это удалось. Он пример стойкости и трудолюбия. Он проделывал невероятную тренировочную работу: бегал в горах, выдерживал любые нагрузки, которые ему давал отец и достиг больших результатов. Он безмерно верил своему тренеру, а тренером всегда был отец.

Еще один немаловажный момент — человеческий. Он по сей день очень переживает, что его отца не было на этом бое. Это говорит о том, что он внутренне очень сильный человек. Мы за него очень рады. Горды за спортсмена, который представляет нашу страну.

Его решение о завершении карьеры меня очень удивило. Но он держит слово, которое дал своей матери. Хабиб сказал, Хабиб сделал и сделал это в замечательном бою. (Севастиан Терлецкий)