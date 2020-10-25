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«Он один из самых крутых людей на планете». Дана Уайт похвалил Хабиба после боя с Гэтжи

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Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 выразил восхищение российским бойцом.

— Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. — приводит пресс-служба UFC слова Уайта. — Он один из самых крутых людей на планете.

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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