«Он один из самых крутых людей на планете». Дана Уайт похвалил Хабиба после боя с Гэтжи
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Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 выразил восхищение российским бойцом.
— Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. — приводит пресс-служба UFC слова Уайта. — Он один из самых крутых людей на планете.
Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры