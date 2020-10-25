«Он один из самых крутых людей на планете». Дана Уайт похвалил Хабиба после боя с Гэтжи

Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 выразил восхищение российским бойцом.

— Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. — приводит пресс-служба UFC слова Уайта. — Он один из самых крутых людей на планете.

«We're lucky we got to see him fight tonight.»



«He is one of the toughest human beings on the planet.» @DanaWhite pays tribute to @TeamKhabib after he bows out at #UFC254. pic.twitter.com/ika2TaD7VK — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254