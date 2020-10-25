Бывший российский боец ММА, двукратный победитель турниров Rings Магомедхан Гамзатханов, более известный, как Волк-хан, в беседе с «СЭ»

поделился мнением о том, почему Хабиб Нурмагомедов решил завершить карьеру именно сейчас.

— Для вас стало неожиданностью решение Хабиба?

— Для меня это реальной неожиданность не стало. Мне кажется, он устал гонять вес. Ему 30 лет, я только в 30 лет перешел в бои, первые бои проводил. Он, видимо, очень тяжело согнал вес после трагедии с отцом и слез матери. Все это повлияло на него.

— А как думаете, он еще вернется?

— Не могу на это ответить, просто потому что многие спортсмены уходили и приходили. Я тоже думал: «Завершу», потом возвращался. Это образ жизни спортсмена.

— Когда вы завершали, то из-за чего возвращались? Из-за того, что изголодались по спорту или, допустим, из-за каких-то финансовых соображений?

— Нет, финансы вообще не причем были. Просто чувствуешь, что ты силен, что ты можешь еще побеждать, это твой образ жизни — спорт. Я-то почему завершал карьеру в 40 лет, потому что мои ученики все выросли и встали наравне. Я начал дорогу им закрывать.

— Хабиб ведь всю жизнь в спорте, и сразу переключаться в нестаром, скажем так, возрасте, наверное, это сложно.

— Он человек идеологический, ему виднее. Мы же не знаем, что у него там творится внутри. А то, что творилось на ринге: то, что он расслабился, плакал... Значит, есть что-то более важное, чем мы знаем.

— Как вы думаете, он добился всего, чего мог добиться?

— Если бы на его месте был какой-то иностранец, то, казалось бы, ушел на самом пике восхождения, можно заработать колоссальные деньги. Это же бизнес спортивный. Хабиб уходит из спорта, считает, что добился всего, и, может быть, в память отца больше не хочет рисковать. Хочет уйти непобежденным, первым номером. Я думаю, сделать Хабиба первым номером в независимой весовой категории — это была мечта отца, его мечта.

— Вам не кажется, что Хабиб уходит на самом-самом пике? В любом случае он прогрессирует в том же партере, вчера, например, он выиграл треугольником. Он в UFC реально никогда еще так не выигрывал.

— Он очень опытный боец, уже видно. Но, еще раз, была мечта отца, чтобы он стал первым — Хабиб добился этого. Деньги переходят на второй-третий план. Не каждый так бы поступил.

— Что думаете насчет перспектив Ислама Махачева? Теперь он будет первым номером от команды в легком дивизионе?

— После ухода Хабиба начнется турбулентность. Даже те, кто сидели в тени, получат свой шанс, и они начнут уже действовать, прорываться. Ну посмотрим, у кого хватит силы воли. Даже соперник Хабиба сегодня настолько обрадовался, когда узнал, что он уходит. Все, он уже считает себя чемпионом. (Илья Андреев)