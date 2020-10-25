Невероятная реакция болельщиков в Дагестане на победу Хабиба над Гэтжи
01:23
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После завершения поединка на улицах Дагестана начались празднования победы: от дрифтующих автомобилей до танцев под народные мотивы.
Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
Опрос
проголосовало: 1370Все опросы
Хабиб — лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры