Невероятная реакция болельщиков в Дагестане на победу Хабиба над Гэтжи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После завершения поединка на улицах Дагестана начались празднования победы: от дрифтующих автомобилей до танцев под народные мотивы.

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254