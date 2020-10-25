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Невероятная реакция болельщиков в Дагестане на победу Хабиба над Гэтжи

01:23
Болельщики Хабиба Нурмагомедова. Фото Reuters
Болельщики Хабиба Нурмагомедова. Фото Reuters
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После завершения поединка на улицах Дагестана начались празднования победы: от дрифтующих автомобилей до танцев под народные мотивы.

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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