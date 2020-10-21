Американский боец MMA Джастин Гэтжи рассказал о настрое на бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Я не смотрел бои Хабиба, когда он мне достался, — заявил Гэтжи. — Я постараюсь быть лучшей версией самого себя. Он никогда не дрался с тем, кто умеет бороться. Не позволю прижать себя к клетке. Если он захочет схватить меня, буду пробивать лоу-кики, буду бить по ногам. Я готов к бою.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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