«Может, людям надоело смотреть, что я постоянно выигрываю?» Хабиб удивлен разговорам о завершении карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу информации о возможном завершении карьеры. Россиянин провел в смешанных единоборствах 28 боев, во всех одержал победы. Некоторые болельщики считают, что Хабиб уйдет из спорта после 30-й победы.

— Даже не знаю, почему эту тему затрагивают, — сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram. — Мне в сентябре исполнилось 32 года. Почему эту тему постоянно затрагивают? Может, людям надоело смотреть, что я постоянно выигрываю. Они посмотрели, как человек выиграл, теперь хотят посмотреть, как он упадет. Сейчас я настраиваюсь на ближайший бой.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).