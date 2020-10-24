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Менеджер хабиба сдал положительный тест на коронавирус

06:35
Али Абдель-Азиз. Фото Instagram
Али Абдель-Азиз. Фото Instagram
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Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о положительном тесте на коронавирус. Сейчас он находится в больнице.

«Внимание, друзья и коллеги, на этой неделе мне поставили диагноз Covid-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной или другими людьми, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо, и будьте в безопасности», — написал Абдель-Азиз в Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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