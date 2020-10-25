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Хавьер Мендес рассказал, чем теперь займется Хабиб

01:21
Хавьер Мендес (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram
Хавьер Мендес (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram
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Тренер Хавьер Мендес сообщил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет помогать ему в тренерской деятельности.

— Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов, — написал Мендес в Instagram.

Напомним, что на UFC 254 Нурмагомедов удушающим приемом победил Джастина Гэтжи и провел третью защиту титула.

Для него это 29-я победа в смешанных единоборствах.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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