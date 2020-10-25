Хавьер Мендес рассказал, чем теперь займется Хабиб
01:21
Тренер Хавьер Мендес сообщил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет помогать ему в тренерской деятельности.
— Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов, — написал Мендес в Instagram.
Напомним, что на UFC 254 Нурмагомедов удушающим приемом победил Джастина Гэтжи и провел третью защиту титула.
Для него это 29-я победа в смешанных единоборствах.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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