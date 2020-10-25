Хавьер Мендес рассказал, чем теперь займется Хабиб

Тренер Хавьер Мендес сообщил, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет помогать ему в тренерской деятельности.

— Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов, — написал Мендес в Instagram.

Напомним, что на UFC 254 Нурмагомедов удушающим приемом победил Джастина Гэтжи и провел третью защиту титула.

Для него это 29-я победа в смешанных единоборствах.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254