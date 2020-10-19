Хавьер Мендес: «Хабиб никогда не работал над ударкой столько, сколько в этом лагере к Гэтжи. Мы готовим новинки»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отметил, что боец перед боем против Джастина Гэтжи большое внимание уделяет ударной технике. 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби россиянин (28-0) проведет третью защиту титула в легком весе.

«Хабиб никогда не работал над ударной техникой столько, сколько он работает сейчас, в этом лагере. Скажу вам честно, в предыдущих лагерях мы работали с Хабибом над ударкой в общей сложности 2 часа в неделю.

Все остальное время он тратил на грэпплинг, он уделяет ему невероятно много времени. И у нас не было времени внедрять какие-то новинки в ударной технике, мы просто делали весь объем подготовки к бою, все то же самое, практически ничего нового.

В текущем же лагере он работает над ударкой больше всего за все наше время вместе. В прошлых лагерях он работал со мной над ударкой через день. Сейчас же мы иногда работаем над ударкой по 3 дня подряд. Такого никогда не было раньше, никогда. И у нас будут новинки, мы очень активно работаем над киками", — рассказал Мендес в эксклюзивном интервью ютуб-каналу «Ушатайка»

24 октября Хабиб Нурмагомедов (28-0) проведет третью защиту титула в легком весе в поединке против Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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