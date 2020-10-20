Хабиб опубликовал фото с тренировки в необычной маске

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фото в необычной маске во время подготовки к бою против Джастина Гэтжи.

«Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план», — подписал пост Хабиб.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.