Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по количеству подписчиков в российском Instagram. У него стало 22,1 миллиона подписчиков.

Это позволило ему обойти певицу Ольгу Бузову. На нее в Instagram подписаны 22 миллиона человек.

Напомним, что в январе певица сместила бойца с первого места в российском Instagram. Тогда у Бузовой было 19,1 миллиона подписчиков, а у Хабиба — 18,4 миллиона.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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