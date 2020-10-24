Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram

06:52
Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram.
Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram.
Теги:

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по количеству подписчиков в российском Instagram. У него стало 22,1 миллиона подписчиков.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Ольга Бузова.Хабиб vs Бузова: жесткая битва в Instagram. Ольге пришлось пойти на хитрость

Это позволило ему обойти певицу Ольгу Бузову. На нее в Instagram подписаны 22 миллиона человек.

Напомним, что в январе певица сместила бойца с первого места в российском Instagram. Тогда у Бузовой было 19,1 миллиона подписчиков, а у Хабиба — 18,4 миллиона.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Опрос

проголосовало: 15920
Все опросы
Как завершится бой Хабиб — Гэтжи?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир