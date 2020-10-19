Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает маловероятной встречу с Жоржем Сен-Пьером в титульном поединке. Канадский боец MMA — бывший чемпион в среднем и полусреднем весе, провел всего 28 боев, одержал 26 побед (8 нокаутом) и потерпел 2 поражения. Помимо карьеры в MMA, он снимался в кино, в частности, сыграл злодея в фильме о Капитане Америка «Первый мститель: Другая война».

— Жаль, что он постарел. Ему 40 лет, в таком возрасте сложно согнать вес и перейти в дивизион ниже, — сказал Хабиб в прямом эфире Instagram.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.