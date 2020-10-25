Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: видеообзор боя UFC 254
06:00
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом «треугольник» в исполнении россиянина.
Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил в титульном бою таким приемом.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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