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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: видеообзор боя UFC 254

06:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом «треугольник» в исполнении россиянина.

Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил в титульном бою таким приемом.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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