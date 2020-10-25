Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Бой завершился во втором раунде удушающим приемом «треугольник» в исполнении россиянина.

Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил в титульном бою таким приемом.