«Это грубая ошибка». Эксперт разобрал нарушение на взвешивании Хабиба перед боем с Гэтжи

Боксерский промоутер Дмитрий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на самом деле не сделал вес перед боем с Джастином Гэтжи. Поединок состоится в субботу на турнире в Абу-Даби и возглавит шоу UFC 254.

Взвешивание состоялось на Бойцовском острове в пятницу. Хабиб уложился в лимит чемпионского веса, показав 70,3 кг (155 фунтов). Однако диетолог Майк Дольче выложил у себя на Youtube-канале видео, в котором заявил, что человек, проводивший взвешивание, допустил ошибку, зафиксировав вес Хабиба раньше времени (перекладина весов не стабилизировалась).

Подобные весы, как в UFC, не используются в российских ММА-промоушенах, но повсеместно применяются в боксе. Поэтому мы обратились за комментариями к Иванову.

«Нарушение есть, — сказал Иванов. — Это публичное взвешивание, поэтому здесь могли сразу после церемонии отправить Хабиба на дополнительную сгонку. Наверняка у него был небольшой перевес, максимум 100 граммов лишние. В любом случае, это ошибка судьи. Может быть, преднамеренная, а могли сказать: «Воду не пей, сейчас пойдем взвешиваться, у тебя перевес». Возможно, Хабиб в дополнительные полтора часа еще бегал и сгонял вес.



Каждая промоутерская компания использует свои весы. Эти весы американские, они часто используют их с гирьками, перевесами. Поэтому для них это норма. В боксе тоже часто такие весы используют. В Англии есть и такие весы, и электронные. Перед каждым взвешиванием весы проходят проверку на точность: берут, например, блин на 15 килограммов и смотрят, чтобы весы показали точный вес без погрешностей. Если они есть, весы приводят в порядок.



Случай с Хабибом — грубая ошибка. Штанга пошла вверх, коснулась верхнего ограничителя. Судья не должен был так реагировать. Они должны полностью зафиксировать вес, занести его в протокол, объявить и дать Хабибу полтора часа. Как бы то ни было, к Хабибу здесь никаких претензий быть не может. Не думаю, что он как-то проплатил эту тему. Судьи ошибаются, в их компетенцию входит очень много вещей. Бывает, что человек поссорился с женой утром и как-то халатно отнесся к взвешиванию. Не думаю, что это какое-то преднамеренное действие. Понятное дело, что Хабибу тяжело сгонять вес, у него даже была госпитализация. Но я не верю в какой-то заговор, что американский судья сделал бы россиянину такой респект.



UFC могут наложить штраф на судью. Интересный момент, посмотрим, как это все отразится на поединке. Формально могут быть определенные проблемы у Хабиба. Например, в случае его победы, сторона Гэтжи может настоять на реванше и UFC придется рассмотреть это обращение. Это ограничение для соперника, так как даже в случае сгонки веса за полтора часа, Хабиб потратил бы больше сил». (Сергей Федоров)

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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