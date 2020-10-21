Хабиб — Гэтжи: дуэль взглядов перед титульным боем
Перед главным боем вечера на турнире UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и Джастином Гэтжи (22-2) состоялась пресс-конференция, которая завершилась традиционной дуэлью взглядов. На кону будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе, который принадлежит 32-летнему россиянину.
Отметим, что во время официальной фотосессии Гэтжи отложил свой временный чемпионский пояс.
Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).
«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.
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