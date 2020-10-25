«Гордимся, чемпион». «Анжи» поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

«Анжи» поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«Простой парень из простого дагестанского села. Непобежденный Хабиб. Гордимся, чемпион!» — говорится в сообщении «Анжи» в Twitter.