«Гордимся, чемпион». «Анжи» поздравил Хабиба с победой над Гэтжи
06:36
«Анжи» поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.
«Простой парень из простого дагестанского села. Непобежденный Хабиб. Гордимся, чемпион!» — говорится в сообщении «Анжи» в Twitter.
«Простой парень из простого дагестанского села» (c)?— ФК «Анжи» (@fc_anji) October 24, 2020
Непобеждённый @TeamKhabib ?
Гордимся, чемпион! ?? pic.twitter.com/CdKr6ZJgXa
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры