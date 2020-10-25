Глава UFC не верит, что Хабиб может возобновить карьеру
03:36
Глава UFC Дана Уайт считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. Россиянин объявил об уходе после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254.
— Я думаю, что он не вернется, — цитирует MMA Junkie Уайта.
На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры