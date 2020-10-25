Глава UFC не верит, что Хабиб может возобновить карьеру

Глава UFC Дана Уайт считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не возобновит карьеру. Россиянин объявил об уходе после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254.

— Я думаю, что он не вернется, — цитирует MMA Junkie Уайта.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254