Гэтжи поделился, что сказал Хабибу после боя
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, что говорил чемпиону Хабибу Нурмагомедову сразу после окончания их боя. Россиянин победил во втором раунде, после чего не смог сдержать слез.
«Я сказал Хабибу: «У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться», — цитирует Гэтжи BJ Penn.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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