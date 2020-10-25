Гэтжи поделился, что сказал Хабибу после боя

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, что говорил чемпиону Хабибу Нурмагомедову сразу после окончания их боя. Россиянин победил во втором раунде, после чего не смог сдержать слез.

«Я сказал Хабибу: «У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться», — цитирует Гэтжи BJ Penn.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254