Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

— Прогнозы я точно делать не буду, потому что уверен, что Джастин Гэтжи — опасный соперник, к нему нужно отнестись с полным уважением. Понятно, что Хабиб — фаворит, но один удар — и все что угодно может произойти. Хабиб — фаворит, но Гэджи уже доказал в бою с Фергюсоном , что это очень крутой боец.

— Чем опасен Гэтжи для Хабиба?

— Он стойкий, насколько я знаю, хоть я и не видел очень много его боев, но, говорят, что может ответить в борьбе Хабибу. Так что Хабиб может не так доминировать, как со всеми остальными, но посмотрим, опять же.

— Гэтжи — самый опасный соперник для Хабиба?

— Думаю, да. Как все говорят, что Тони Фергюсон очень опасен для Хабиба, так и Гэтжи. Слушайте, любой из топ-5, топ-10 опасен для Хабиба. Один удар — и все может пойти не по плану. (Екатерина Звенигородская)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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