Джон Джонс согласен уступить первое место в рейтинге UFC Хабибу Нурмагомедову

Первый номер рейтингов UFC среди бойцов всех весовых категорий Джон Джонс заявил, что согласен уступить это место чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Россиянин, который одержал 29-ю победу, объявил о завершении карьеры.

«Хабиб доказал, почему его называют чемпионом, — написал Джонс в Twitter. — Другой уровень. Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступаю тебе место. Наслаждайся, чемпион».

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