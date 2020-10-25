Джон Джонс согласен уступить первое место в рейтинге UFC Хабибу Нурмагомедову
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Первый номер рейтингов UFC среди бойцов всех весовых категорий Джон Джонс заявил, что согласен уступить это место чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Россиянин, который одержал 29-ю победу, объявил о завершении карьеры.
«Хабиб доказал, почему его называют чемпионом, — написал Джонс в Twitter. — Другой уровень. Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступаю тебе место. Наслаждайся, чемпион».
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