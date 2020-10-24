Джоджуа досрочно проиграла Маверик. Ей разбили нос и судья остановил бой

Лиана Джоджуа и Миранда Маверик провели бой на турнире UFC 254. Маверик в первом раунде разбила Джоджуа нос и победила техническим нокаутом. Врачи остановили бой.

Для Джоджуа это поражение стало четвертым при восьми победах в MMA. Маверик одержала десятую победу в карьере при двух поражениях.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).