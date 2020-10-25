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Джефф Монсон: «Хабиб доказал, что он реально лучший в мире и не вернется в UFC за деньгами»

10:50
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи. Фото MMA Fighting
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи. Фото MMA Fighting
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Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

— Я не удивлен победе Хабиба, но удивлен тому, что это произошло уже во втором раунде. Я предполагал, что бой продлится до конца и победителя определят судьи, — сказал Монсон «СЭ». — Гэтжи — очень сильный боец, но Хабиб доказал, что он реально лучший в мире.

Некоторые бойцы объявляют о завершении карьеры, а потом возвращаются за деньгами, принимают какие-нибудь предложения. Это не случай Хабиба, он пообещал маме, что закончит. Он лучший в своем дивизионе, ни разу не проиграл, что ему еще нужно сделать в своей карьере? Хабиб уже достиг всего. (Сергей Федоров)

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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