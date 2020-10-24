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Анкалаев рассказал, кого хотел бы видеть своим следующим соперником

24 октября 2020, 23:10
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Российский боец Магомед Анкалаев рассказал, кого хотел бы видеть своим следующим соперником. Ранее он нокаутировал молдаванина Иона Куцелабу в первом раунде на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Есть много ребят, с кем бы я хотел подраться, — цитирует Анкалаева MMA Junkie. — Можно с Шоганом Хуа. Мне он интересен. Также Энтони Смит. Из топ-5 если кто-нибудь согласится, то с ними тоже можно было бы. Они ветераны, долго дерутся в UFC, опытные. Мне просто интересно с ними драться»

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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