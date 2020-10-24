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Александр Волков: «Классно подготовился и выполнил план на бой»

24 октября 2020, 22:50
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Российский тяжеловес Александр Волков победил американца Уолта Харриса на турнире UFC 254, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Я чувствую себя очень хорошо, — сказал Волков в эфире РЕН ТВ. — Классно подготовился и выполнил план на бой. Сейчас очень доволен.

Что могу сказать о Харрисе? Хороший рейтинговый боец, с которым было не так и просто.

Моя цель сейчас остаться в топ-10 и продолжать подъем дальше. С кем хочу встретиться теперь? Нужные уже большие имена, как дос Сантос, например».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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