Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«29-0. Этим все сказано. Орел», — написал Малкин в Instagram.