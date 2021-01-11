Касание смерти.

Конор Макгрегор в поединке против Дональда Серроне (январь 2020-го) пробил грандиозную отметку в 15 нокдаунов в UFC. Ирландец не просто уронил соперников 15 раз — он сделал это быстрее всех в истории промоушена:

Конор Макгрегор / 12 боев в UFC потребовалось, чтобы набрать 15 нокдаунов

Андерсон Силва / 13

Джереми Стивенс / 26

Дональд Серроне / 29

Важно добавить, что данный список — это даже не топ-4, а все четыре человека в истории UFC, кому удалось достигнуть отметки в 15 набранных нокдаунов. Обратите внимание на пропасть между двумя верхними и двумя нижними позициями. Стивенсу и Серроне, чтобы набрать свои 15 нокдаунов, потребовалась целая вечность — почти 30 поединков в промоушене.

Конор Макгрегор в бою с Дональдом Серроне. Фото Denversport.com

Особо примечательно то, что Конор - единственный в данном списке - выбил свои 15 нокдаунов только одним инструментом — левой рукой. Как бы ни был изобретателен, точен и вариативен Андерсон Силва с его 8 паучьими конечностями (2 руки, 2 ноги, 2 локтя, 2 колена), " однорукий " Макгрегор все равно его обогнал.

Конор — снайпер. Он не просто бьет в «шар», а метит в ключевые точки головы

Особой же смертоносности левая рука ирландца достигает, когда выпрямляется в левый кросс. Этим ударом он уронил соперников 11 раз из 15:

Диего Брандао / Макгрегор отправил соперника в нокдаун длинным левым кроссом в висок

Дастин Порье / левый кросс (правда, немного потерявший прямую траекторию) за ухо

Деннис Сивер / длинный левый кросс в подбородок через высокий блок

Чэд Мендес / длинный левый кросс в челюсть

Конор Макгрегор в бою с Чэдом Мендесом. Фото Fansided.com

Нейт Диас, первый нокдаун / левый контркросс в челюсть после джеба Диаза правой

Нейт Диас, второй нокдаун / левый кросс в челюсть (из позиции первого номера, не контратака)

Нейт Диас, третий нокдаун / левый кросс в челюсть сквозь блок (из позиции первого номера)

Эдди Альварес, первый нокдаун / левый контркросс в челюсть

Эдди Альварес, второй нокдаун / левый контркросс в челюсть

Эдди Альварес, третий нокдаун / длинный левый кросс в челюсть из позиции первого номера

Эдди Альварес, четвертый нокдаун / левый контркросс за ухо

Важная особенность Конора — он точечный ударник, который всегда поражает конкретную точку головы, а не просто бьет в " шар " .

" У Конора точечный нокаутирующий удар. Он очень аккуратно бьет - и только в поражающие точки. Есть бойцы, которые бьют просто по направлениям или в зону. Лишь бы довести удар в голову. Конор бьет на поражение — за ухо, в челюсть, висок, нос " , — отмечал спарринг-партнер Джона Джонса, боксер-тяжеловес Леонид Грачев в интервью сообществу в ВК " Ночь в клетке " .

Конор Макгрегор в бою с Эдди Альваресом.

Конор бьет не как классический левша. Он любит, когда соперник уходит от его левой по часовой

Другой своеобразный элемент в доведении левого прямого кроется в биомеханике Конора — он бьет по удаляющейся цели, а не по той, которая двигается по часовой к нему навстречу. Об этом как-то говорил ведущий аналитик UFC, бывший боец промоушена Дэн Харди в своей программе Inside the Octagon:

" В ударной стойке Конора есть одна примечательная особенность, не свойственная классическ ому левше. Он любит, когда соперник уходит по часовой стрелке от его левой руки. Обычно левша предпочитает, чтобы соперник двигался под его левую руку — против часовой, условно говоря.

Конор же действует наоборот. Гонит соперника по кругу от своей левой руки и затем вкладывается в удар используя весь свой размах рук и широкие плечи. Так он действовал с Брандао, когда гнал его по кругу от своей левой и тут же нокаутировал его, так он действовал с Мендесом и так начинал бой с Хабибом. Если вы внимательно посмотрите самое начало боя с Хабибом, то первый значимый удар Конор нанес, именно гоня соперника по часовой стрелке от своей левой руки.

Я думаю, такая особенность связана с тем, что Конору нужно полностью выпрямляться и бить максимально длинный левый кросс, используя весь свой размах. Так он генерирует больше всего силы. Посмотрите, когда он бьет левой рукой, его левая нога стоит на носке, отведенном назад , — он максимально удлиняет свой рич. В этом ему здорово помогают длинные руки, широкие плечи и широкая грудная клетка " .

Кажется, за пределами полулегкого веса левая Конора не так сильна — здесь соперники уже встают после его ударов

Несмотря на то, что Макгрегор — ярко выраженный контрпанчер, он регулярно роняет и финиширует людей первым номером. Он нокаутировал из позиции первого номера Диего Брандао, Дастина Порье, Чэда Мендеса, ронял Нейта Диаса, Эдди Альвареса, Денниса Сивера. Конор может нокаутировать через узкий высокий блок, как с Сивером (причем через узкий блок Макгрегор попадал левым прямым даже по Мэйвезеру), может наказать за длинный джеб (первый нокдаун в реванше с Диасом), может сгибать свою левую и выключать уже боковым. Возможно, свой самый красивый нокаут ирландец оформил именно левым хуком, а не прямым, и было это еще до его прихода в UFC. В бою за титул Cage Warriors Конор изящно нырнул под правый кросс Ивана Бухингера и сложил его левым хуком.

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Нокаут получился очень тяжелым : Бухингер сначала застыл в стойке, а затем обрушился спиной на канвас. Кстати, другой выдающийся нокаут Макгрегор а — против Жозе Альдо (и снова левым хуком) — также привел к прямому падению соперника, но на этот раз лицом вниз, что считается одной из самых глухих отключек в ударных видах.

Есть, правда, одна негативная динамика в нокаут-силе Макгрегора. Если сравнить последствия его панчей в полулегком весе и за его пределами, то можно увидеть очевидную разницу. В полулегком весе никто после нокдауна от Конора не встал. В этой категории соперники ирландца падали, даже если он попадал вскользь, не всей массой кулака (как это было в первом бою с Порье). Итого — 6 нокдаунов в полулегком весе = 6 нокаутов (единственный, кто не отключился сразу , — это Деннис Сивер, но на ноги он все равно не вернулся).

Конор Макгрегор в бою с Жозе Альдо. Фото UFC

В легком и полусреднем весах ситуация другая. Здесь соперники Макгрегора 7 раз (!) вставали после его ударов. Трижды вставал Диас, четыре раза — Альварес. Даже в бою с Хабибом Макгрегор акцентированно попал апперкотом в 3-м раунде — голову Нурмагомедова немного болтануло, но он никуда не упал и даже не был потрясен. Таким образом, за пределами полулегкого веса левая Конора для каких-то его соперников может быть не выключателем света, а просто нормально бьющей рукой, а в поздних раундах — так и вообще из нормальной превращаться в посредственную.

Конор — не Ромеро и не Ортега. Он не сохраняет опасность в поздних раундах до последних секунд боя

При всем нокаут-феномене Макгрегора нет у него того удивительного дара сохранять опасность даже в состоянии глубокой усталости и до последних секунд боя, как, например, у Йоэля Ромеро или Брайана Ортеги. 41-летний Ромеро, шатающийся от усталости, со сломанной орбитальной костью, уронил 27-летнего Уиттакера дважды в поздних раундах — в 3-м и в 5-м. У Конора же нет ни одного нокдауна, начиная с 3-го раунда. Если мы возьмем список из 13 лучших бойцов в истории UFC по количеству нокдаунов, то только двое из них никогда не роняли соперников в поздних раундах (от 3-го и дальше). Это Мелвин Гиллард и Конор.

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Фото — Конор Макгрегор после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Independent . co . uk

Трудно сказать, только ли свойства мышечных волокон душат великую левую ирландца после 2-го раунда или здесь есть какой-то ментальный дефект, но в любом случае Макгрегору в предстоящем бою с Порье придется, как и всегда, решать все задачи в первой половине боя — 20 из 22 побед в карьере Конор одержал именно в 1-м или 2-м раундах. Порье же в UFC доходил до решений 8 раз, проиграв только однажды — Кабу Суонсону в феврале 2013-го. За последние два года он перестрелял в пяти раундовых во й нах Холлоуэя и Хукера, а еще годом ранее свалил в 4-м раунде неубиваемого Джастина Гэтжи.